Nieuwe BMW 8-Serie geeft teken van leven

Door: BV

BMW heeft de 6-Reeks Coupé dan wel stilletjes afgevoerd, dat betekent niet dat er in München niet aan een grote coupé gewerkt. Integendeel, de Duitsers zijn van mening dat zo’n model cruciaal is in de strijd om het leiderschap in het premium-segment. De 6-Reeks, zo meent BMW, was daarvoor niet speciaal genoeg. Een nieuwe 8-Reeks moet dat wel zijn.

Concorso d’Eleganza Villa d’Este

Op 26 mei stelt BMW op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este een concept voor een nieuwe 8-reeks voor. Een voorbode op een productieversie die in 2018 al realiteit moet zijn. Het model zal z’n architectuur delen met de 5- en 7-Reeks en er zou naast een cabrio zelfs een V12 op de planning staan. Voor minder dan € 150.000 komt hij niet in de catalogus, zo veel is nu al zeker. Hij wil het vooral de Mercedes S-Klasse Coupé en S-Klasse Cabrio moeilijk gaan maken. Dat het een sportauto wordt, wil BMW niet gezegd worden. Het wordt een ‘luxe sport coupé’.