Porsche 911 zit aan het miljoen

Door: BV

De lijst met auto’s waarvan de geschiedenis een miljoen exemplaren achterliet, is inmiddels behoorlijk uitgebreid. De industrie is immers al ruim een eeuw oud en als je verschillende modelgeneraties telt, zijn de meeste volumemodellen miljonair. Nicheproducten, zoals de Porsche 911 daarentegen, halen die kaap een stuk minder eenvoudig.

Het meest succesvol

De 911 is de meest succesvolle productlijn uit de geschiedenis van het merk. Iets waar de marketingafdeling van het bedrijf van moet profiteren, want de populaire SUV’s van het merk winnen snel terrein. In 2013 al werd de 500.000ste Cayenne gebouwd. Maar die onderlijnen het nog louter in Europa gecultiveerde imago van sportwagenmerk natuurlijk niet. Voor de Elfer had het 54 jaar nodig. Afgelopen jaar verkocht Porsche er 32.356 stuks van. Een uitstekende prestatie voor een sportwagen in die prijsklasse, maar natuurlijk verbleekt het bij de volumes die van Cayenne of Macan worden gebouwd.

Het zit in de details

Exemplaar 1.000.000 is uitgevoerd in groen, heeft fuchs-velgen en gouden opschriften en typeplaatjes. En aan de binnenzijde zitten houten sierlijsten. Niet de meest voor de hand liggende combinatie. Ze werd ook niet door een klant besteld, want Porsche houdt de auto zelf. Voor shows en voor het Porsche-museum.

Porsche neemt de gelegenheid te baat om de kwaliteit van de 911 nog eens onder onze neus te wrijven. Het bedrijf weet immers dat 70% van alle auto’s uit die reeks nog steeds rondrijdt. Er zijn dan wel sportwagens die doorheen de geschiedenis sneller de kaap van het miljoen haalden, maar weinig merken kunnen uitpakken met zo’n gunstige overlevingsstatistiek.