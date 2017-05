BMW telt op voor volgende 5 GT en 3 GT

Door: BV

Bij de vorige generatiewissel promoveerde BMW de 3-Reeks Coupé en Cabrio naar het uit de lucht gegrepen gamma achter het cijfer 4. Technisch is de basis voor de auto nog steeds identiek hetzelfde en ook uiterlijk is er maar moeilijk een lijn tussen te trekken. Maar met een 4 op de kofferklep kon BMW er nog wat meer centen voor vragen. Uiteindelijk kwam er ook nog een 4 Gran Coupé bij. De vierdeurs-coupé die eigenlijk vijf deuren heeft en er wat gelikter hoort uit te zien dan een Dreier, maar helaas ook minder homogeen op de weg ligt (lees hier het oordeel over de BMW 4 Gran Coupé).

Cijfer optellen

Na eerdere geruchten dat BMW er ernstig over nadacht om de 3 GT (alweer een vijfdeurs, maar ditmaal wat hoger en met een langere wielbasis) en grote broer 5 GT het nekschot te geven, klinkt er in München nu een ander geluid. De twee stijgen bij de volgende generatie allebei een nummertje. Dat zal geen invloed hebben op het lastenboek dat de ingenieurs te verwerken kregen, maar het is ongetwijfeld goed nieuws voor wie BMW-aandelen in portefeuille heeft.

En de Gran Coupé?

Daarover is nog wat onduidelijkheid. Het is niet onmogelijk dat BMW beide vijfdeursmodellen in zowel de 4- als de 6-Reeks telkens vervangt door één model.

Ook elektrisch

Er wordt minder geheimzinnig gedaan over de komst van een elektrische variant. Helemaal elektrisch, dus zonder verbrandingsmotor. Er wordt voor z’n elektrische 4-Serie, verwacht in 2020, gemikt op een 70kWh accu, een acceleratietijd van een seconde of vijf en een autonomie van 500km. BMW neemt er zonder blikken of blozen de Tesla Model 3 mee in het vizier.