Argo is nieuwe compacte hatchback van Fiat

Door: BV

Fiat heeft de eerste twee foto’s van de Argo vrijgegeven. Dat is een compacte hatchback die onder de in Turkije gebouwde Fiat Tipo komt en een vormgeving heeft die dezelfde lijn volgt, eerder dan voor de retro-pennentrekken van de 500-reeks te gaan. Een dergelijk model zou, indien de afwerking voldoet aan de Europese standaarden, welkom zijn op ons continent. Maar voorlopig blijft hij waar hij wordt voorgesteld: in Latijns Amerika.

Vervanging van Palio en Punto

In het compacte segment in Zuid-Amerika doet Fiat Chrysler Automobiles het tot op heden met twee modellen: de Palio en de Punto. Deze Argo gedoopte vijfdeurs moet in één klap de twee vervangen. Het gamma zal er bestaan uit motoren die benzine of ethanol lusten en tussen 1,0 en 1,8l groot zijn.