Nieuwe Nissan Leaf wordt veel mooier

Door: BV

Nissan heeft de eerste teaser voor de nieuwe generatie Leaf vrijgegeven. Daarop is alleen de koplamp, uitgerust met LED-technologie, te zien.

De glazen ogen van het ding volgen op beloftes van de Japanse autobouwer dat de tweede generatie van de meest succesvolle elektrische auto ter wereld (er rijden er zo’n 260.000 van rond) een pak aantrekkelijker wordt dan generatie 1 (het testverslag daarvan lees je hier).

Met de eerste Leaf wou Nissan iets ‘aparts’ doen, wat tot nogal onconventionele lijnen leidde die lang niet bij iedereen in de smaak vallen. Het merk, zo wordt gezegd, heeft daarom extra inspanningen verricht om ervoor te zorgen dat de nieuweling beter in de smaak zal vallen.

Technisch is er nog niets concreets geweten over de nieuwe Leaf, maar er sijpelde natuurlijk wel al één en ander uit. Een accuset van 40 of 60kWh bijvoorbeeld. Die laatste zou de nieuwe Leaf een rijbereik van meer dan 500km moeten geven.