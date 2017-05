Paniek bij BMW: 40 nieuwe modellen op 2 jaar

Door: BV

BMW topman Harald Krüger wil de komende twee jaar veertig (!!) nieuwe of vernieuwde modellen op de markt brengen. Dat wordt een poging om ervoor te zorgen dat het merk z’n koppositie in het premiumsegment terug verovert. De kroon daar is immers voor Mercedes, terwijl BMW die sinds 2005 onafgebroken op het hoofd mocht zetten.

Bovendien blijft de concurrent uit Stuttgart het erg goed doen. Mercedes boert in 2017 alweer 16% beter dan in 2016. BMW steeg ook, maar met slechts 5,2% in de plus, ziet het de kloof met het merk met de Ster alleen maar groter worden.

Grootste modellenoffensief ooit

Wie nu denkt dat BMW zich ter antwoord terug meer zal inzetten voor de waarden die van het merk destijds de numero uno maakten - schitterende motoren en een erg fijnsnarig sportief weggedrag -, is er alvast aan voor de moeite. Het antwoord ligt volgens de top in drie elementen. Het eerste daarvan is volume: er moeten nòg meer modellen en modelvarianten komen. Op twee jaar tijd moeten er bij BMW, Mini en Rolls-Royce op dat vlak zo maar eventjes veertig nieuwigheden te melden zijn.

De tweede focus wordt elektrisch rijden. Zo staat er een stekkerhybride versie van de Mini Countryman op de planning en wordt er gewerkt aan volledig elektrische uitvoeringen van de Mini Hatch en de BMW X3. BMW heeft zichzelf ten doel gesteld marktleider te worden op het gebied van elektrisch rijden. In 2025 verwacht de autoproducent dat 20 procent van de afzet gerealiseerd wordt door modellen met een elektromotor. Deze toekomstvisie wordt onder andere verwezenlijkt met de ontwikkeling van de iNext, het eerste model dat zal beschikken over een volledig nieuwe architectuur, geschikt voor zowel elektrisch rijden als voor een traditionele motor. Hoewel Mercedes-Benz momenteel slechts één volledig elektrisch aangedreven auto in het assortiment heeft, wordt ook bij Daimler de productie opgeschroefd, met als doel in 2022 tien elektrische auto's op de markt te brengen.

Van autofabrikant tot App-ontwikkelaar

BMW voert niet alleen een concurrentiestrijd met Daimler, de autoproducent wil ook relevant blijven op de veranderende automarkt. Elektrisch rijden speelt hierin een grote rol, maar ook het aanbieden van andere producten en diensten wordt steeds belangrijker om de consument te kunnen blijven bereiken. Diensten zoals Uber en MyTaxi zijn eenvoudig te gebruiken via een app en maken de noodzaak tot het bezitten van een auto in een stedelijke omgeving nagenoeg overbodig. In de praktijk is er nog niet zo veel van te zien, maar automerken zitten met een flink ei in hun broek daaromtrent. BMW heeft alvast een eigen dienst opgezet: DriveNow. Dat is een carsharing app waarmee eenvoudig en snel een auto gereserveerd kan worden. De app geeft je een overzicht van de dichtstbijzijnde DriveNow auto die met een speciale chip geopend wordt. Maar ook in de carsharing branche lukt het BMW maar niet om Daimler van zich af te schudden. Het autoconcern van Mercedes heeft namelijk een eigen dienst gebaseerd op hetzelfde principe genaamd Car2go. Niet alleen is de strijd om de nummer één positie in het premiumsegment tussen BMW en Daimler nog niet gestreden, ook op het gebied van elektrisch rijden en carsharing blijven de twee Duitse autogrootmachten aan elkaar gewaagd.

Hoezo paniek?

De tweede positie in het segment lijkt niet meteen een probleem te zijn, maar BMW’s reactie op de verkoopsevolutie van de jongste tijd (die je overigens op de Belgische markt veel minder kan waarnemen), wijst op onrust. Er hangt zelfs een sfeer van paniek. Die heeft wellicht te maken met de erg hoge prestatiefocus die bij het merk heerst. Da nadruk op de winst, marges en marktaandeel domineert de bedrijfscultuur zoals bij weinig andere merken.