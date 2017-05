Hybride Volkswagen Golf GTI Concept

Door: BV

Een paar dagen geleden toonden we nog een handvol auto’s die Volkswagen prepareerde voor een auto meeting in de Amerikaanse staat Georgia. Nu is het tijd voor de creaties die het merk bouwde voor het GTI-evenement in het Oostenrijkse Wörthersee. Elk jaar pakt VW daar uit met een aantal opmerkelijke auto's. Die worden zonder uitzondering gebouwd door een groep stageairs. Ook nu weer.

Volkswagen Golf GTI Worthersee Concept

Een GTI met een hybride aandrijving. Dat hoeft niet noodzakelijk slecht nieuws te zijn. De benzinemotor drijft de voorwielen aan maar een 48 volt elektromotor geeft de achterwielen een duwtje. 410pk is wat er in het totaal ter beschikking staat. Het model ontsnapt ook niet aan de eeuwige blauwe accenten die elke hybride tentoon lijkt te willen spreiden, maar ze zijn op z’n minst sportief opgevat. De clubsport-achtervleugel en specifieke 20-duimers maken het plaatje compleet. Tenminste, aan de buitenkant.

Binnenin zijn er twee sportieve kuipzetels en een flink opgewaardeerde geluidsinstallatie. Er werd ook wat meer technologie geïnjecteerd. Zo kan je de elektrisch verstelbare zetel nu verstelling via je een app op je smartphone. Veel omslachtiger dan gewoon op een knopje duwen natuurlijk, maar wel lekker bij de tijd.

Volkswagen Golf GTE impulsE Estate Concept

VW beperkt zich niet tot één showexemplaar. Het heeft ook een Golf Variant GTE onder handen genomen. Ook daar kan je je vergapen aan de stilistische aanpassingen. Maar het belangrijkste nieuws is toch de geheel elektrische aandrijflijn. Een 16,8 kWh accu moet ervoor zorgen dat je dubbel zo ver kan rijden dan bij een gewone Golf GTE.