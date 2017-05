Plug-in-Subaru debuteert volgend jaar

Door: BV

Subaru geeft dit jaar een miljard euro uit aan ontwikkeling. Dat is meer dan ooit tevoren. Het relatief kleine Japanse merk legt z’n focus nog niet op zaken als autonoom rijden. Het heeft momenteel de handen vol met elektrificatie. Elke autoconstructeur wordt daartoe gedwongen. In 2018 en 2020 worden op verschillende sleutelmarkten wereldwijd, waaronder de Europese, immers normen van kracht die ofwel quota opleggen, ofwel uitstootgemiddelden dicteren die quasi niet te realiseren zijn zonder elektrische auto’s in de verkoopsmix.

Eerst Plug-in-Hybride

Subaru rept zich om een in de eerste plaats een plug-in-hybride aan te bieden. Het kan daarvoor wellicht gebruik maken van technologie van moederhuis Toyota. Er is momenteel geen sprake van een specifiek model. Het gaat om een aangepaste versie van een bestaande populaire Subaru, wellicht de XV. In 2018 moet de Subaru PHEV in de catalogus verschijnen.

Geheel elektrische Subaru in 2021

Een helemaal elektrische Subaru staat ook in de sterren geschreven. Ook daarvoor lijkt een Subaru-architectuur als basis te zullen dienen (in plaats van een model dat eigenlijk bij een ander merk wordt ingekocht). De Japanners lijken elektrische auto’s niet zo moeilijk te vinden. ‘Gewoon een kwestie van leveranciers voor de technologie kiezen’. Er wordt momenteel onderhandeld met onder meer Panasonic en Samsung. In 2021 hoort een volledig elektrische Subaru leverbaar te zijn.