Uniek: Rolls-Royce Sweptail

Door: BV

BMW toont op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este z’n Concept 8 Series. Een blik in de toekomst van het merk. Maar ook dochteronderneming Rolls-Royce laat zich op de oevers van het Como-meer niet onbetuigd. Dat stelt er deze Sweptail voor. Een auto die gebruikmaakt van de techniek van de uittredende Rolls-Royce Phantom Coupé, maar er een radicaal koetswerk bovenop ploft. De auto is gemaakt in opdracht van een liefhebber van het merk. Eentje met een dikke portefeuille.

Uniek binnen en buiten

Aan de voorzijde is ook gesleuteld ten aanzien van de normale Phantom. Vooral de ‘omlijsting’ springt in het oog. Maar het is achteraan dat de ogen wat groter worden. Daar zit immers een erg spits toelopende achterpartij die z’n design dankt aan zowel de vormgeving van klassieke Rolls-Royce als luxejachten. Aan de binnenzijde zijn ook tal van unieke onderdelen en er is bijzonder rijkelijk gebruik gemaakt van exotische houtsoorten. De achterbank, die heeft de eigenaar niet nodig. Daarom is die gewoon achterwege gelaten.