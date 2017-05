Mercedes-AMG Project One : F1-motor en 1000pk

Door: BV

Het Autosalon van Frankfurt komt met rasse schreden dichterbij. Over goed drie maanden toont Mercedes ons daar de AMG Project One. Dat wordt het hoogtepunt van 50 jaar AMG. Met de eerste technische details doet de constructeur ons nu al watertanden. Z'n platform zal niet minder dan 5 motoren omvatten. Een V6 en vier elektromotoren.

Uit de Formule 1

Dat de Project One van Mercedes-AMG beroep zou doen op een motor die ten minste gedeeltelijk uit de Formule 1 afkomstig was, wisten we al. Het gaat om een 1,6l V6 die wordt aangedreven door een elektrische turbo. Bij die turbo zit de eerste elektromotor die Mercedes cruciaal acht voor de aandrijving. De drie andere zitten bij de overbrenging van de motor en bij elk voorwiel.

Vermogen

Volgens de constructeur zal de piepkleine V6 alleen al 730pk opwekken. En z'n totale vermogen zal zo maar eventjes 1.000pk bedragen. Met een leeggewicht van amper 1.300kg. Elk paard moet dus slechts 1,3kg op z'n rug torsen.

Elke 50.000km heel de motor herbouwen

De V6 onderging wat aanpassingen in vergelijking met de F1-motor. Zo is z'n maximale rotatiesnelheid beperkt tot 11.000t/min (tegen 14.500 in de F1). En z'n stationair toerental is verlaagd van 4.000t/min naar 2.000t/min. Ongeziene cijfers voor een straatlegale auto. Volgens Tobias Moers, de verantwoordelijke van Mercedes-AMG, is het doel van Project One niet om snelheidsrecords te breken (hoewel er op een top van meer dan 350km/u gemikt wordt), maar om bochtsnelheid en acceleratie te laten primeren. De flukse prestaties hebben wel hun prijs. Zoals we twee maanden geleden al berichtten zal de motor elke 50.000 volledig herbouwd moeten worden.

30km zonder CO2

De Project One krijgt een behoorlijke accu aan boord. Voldoende om 30km geheel autonoom te kunnen rijden. De aandrijving zal voor rekening zijn van een gerobotiseerde handbak. De F1-transmissie aanpassen voor deze auto was te omslachtig.

En z'n prijs?

De Project One zal bestaan in niet meer dan 275 stuks. Levering zullen gebeuren tussen 2018 en - wellicht - 2020. En ondanks z'n flinke prijs van € 2,25 miljoen (zonder taksen), verwacht Mercedes meer vraag dan aanbod. Het zal het commerciële netwerk van elk land zijn dat beslist wie er één krijgt.