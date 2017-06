27 juli is er een nieuwe Rolls-Royce Phantom

Door: BV

En die zal aan de onderzijde helemaal nieuw zijn. Moederhuis BMW schakelt immers over van een bijna uitsluitend in conventioneel staal uitgevoerd onderstel, naar een platform dat intensief gebruik maakt van aluminium. De mastodont moet immers ook zwichten voor de trend van deze tijd. Dat wil zeggen dat hij op vlak van verbruik de broeksriem zal moeten aanspannen. De V12 met twee turbo’s blijft, maar door minder op de weegschaal te zetten en de weerstand op allerlei vlakken te verbeteren, wordt ook die zuiniger. Daarnaast komt er een plug-in-hybride. Die moet op z’n minst in de nieuwe Europese cyclus een goede CO2-per-kilometer laten optekenen. Maar of die er meteen is op 27 juli, wanneer Rolls-Royce de nieuwe generatie Phantom lost, is niet duidelijk. Momenteel lijkt het er ook op dat de Phantom zal kunnen uitpakken met vierwielbesturing. Dat is nogal omslachtig, maar het kan er wel voor zorgen dat z’n afmetingen beter gecamoufleerd worden. Dankzij een compactere draaicirkel bijvoorbeeld.

En het uiterlijk?

Eigenlijk draagt de Phantom z’n hoge leeftijd met erg veel waardigheid. Ondanks een slecht bescheiden aanpassing tijdens de looptijd van het model. Daarom wordt verwacht dat Rolls-Royce het roer niet helemaal zal omgooien. De vandaag vrijgegeven teasers, lijken dat te bevestigen. Die van de buitenkant toont de grille, waarboven de Spirit of Ecstacy prijkt. De tweede toont een erg fijn bewerkte houten sierlijst van aan de passagierszijde vooraan. Daarop is ook weer het analoge klokje te zien.