Leve de speculatie: € 6,5 mijloen voor Ferrari LaFerrari Aperta

Door: BV

Tegenwoordig is het eerder regel dan uitzondering: auto's van een zekere standing, prestige en prestaties, worden veeleer gekocht als investering dan om mee te rijden. Vroeger was het gewoon leuk meegenomen dat je vierwieler niet te veel waarde verloor. Maar tegenwoordig... wordt er flink mee gespeculeerd. Het maakt niet zo veel uit welke exoot het is. En de prijs lijkt ook maar een kanttekening in de marge te zijn. Kijk naar deze Ferrari, waar net iemand een (vermoedelijk klein) deel van z'n fortuin aan spendeerde.

Ferrari LaFerrari Aperta

Natuurlijk is een Ferrari LaFerrari Aperta een zeldzaam ding. Maar dit exemplaar in Dubai moet van eigenaar wisselen voor - ga even zitten - 7,3 miljoen dollar. Of € 6,5 miljoen. Hij is een klein beetje speciaal want het gaat om Ferrari LaFerrari n°500. De laatste dus. En er bestaat geen enkele foto van, gek genoeg. Hij is eerder al geveild. In September ging hij bij RM Sotheby's onder de hamer. De catalogusprijs ervan bedraagt minder dan € 3 miljoen. Het rendement op korte termijn is dus ietsje hoger dan dat van een spaarboekje.