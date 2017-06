Dit doen dieven met een gestolen Tesla Model S

Door: BV

Moderne auto's zijn tegenwoordig erg moeilijk te stelen. Daarom gaan dieven tegenwoordig almaar vaker op zoek naar de sleutels. Zelfs als ze die kunnen bemachtigen, moeten ze zich tegenwoordig bewust zijn van het feit dat de auto's misschien getraceerd worden. Neem nu een Tesla Model S, die permanent zowel via de telefoon een dataverbinding houdt, als via sateliet. En toch worden ze gestolen. Ten minste twee exemplaren verdwenen in recente tijden in Europa als sneeuw voor de zon. Van één is het lot nu bekend.

Onderschept door Duitse politie

Bij de Nederlands-Duitse grens onderschepte de politie een vrachtwagen met daarin de restanten van een Tesla Model S. Die werd wellicht pas vier dagen eerder ontvreemd. De auto is ontmanteld, wat zowat de enige optie is voor dergelijke zwaar beveiligde voertuigen. Op de foto (van de Duitse politie) is de batterijset en een elektromotor te zien. Dat zijn erg waardevolle componenten, maar het is niet duidelijk op welke manier ze ten gelde gemaakt worden.