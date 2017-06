Elektrische Hyundai rijdt 290km ver

Door: BV

Hyundai heeft in Zuid-Korea de Elec City voorgesteld. De tweede poging van het bedrijf om een functionele stadsbus te bouwen die zich zuiver met de hulp van protonen en neutronen voortbeweegt. De eerste elektrische bus van het bedrijf werd al zeven jaar geleden voorgesteld. De kostprijs van vooral de batterijen is inmiddels spectaculair gedaald. De productie van de bus start in 2018.

Verder dan de elektrische Hyundai Ioniq

Zo’n EV-bus heeft flink wat stroom nodig. Die komt hier van een 256kWh lithium-polymeer accuset. Die levert een autonomie op van 290km - bijna 100km meer dan de elektrische Ioniq. Voor de beweging zorgt een 240kW sterke elektromotor. Opladen kan aan een snellader in amper een uur. Dat is ook belangrijk, want stilstand is nefast voor de economische rendabiliteit van commerciële voertuigen.