Elon Musk vindt dat Trump het kan bekijken

Door: BV

Elon Musk maakt sinds de verkiezing van de republikeinse president Trump in de VS deel uit van diens adviesraden. Hij zetelde in de raden voor infrastructuur, productiejobs en strategie en beleid. Maar het beleid van Trump stoot Musk flink tegen de borst. Trump heeft echter aangekondigd het klimaatakkoord van Parijs, dat in december 2015 door niet minder dan 195 landen werd ondertekend, aan z’n laars te zullen lappen.

Geen groene economie

Trump is van mening dat strenge milieureglementen de plaatselijke economie weinig goed doen. Musk is vanzelfsprekend een compleet andere mening toegedaan. Zo zeer zelfs dat hij eerder al aankondigde uit de adviesraden te zullen stappen wanneer Trump het akkoord van Parijs niet zou respecteren. Hij voert nu daad bij woord. Opvallend: ook heel wat industriëlen in minder schone sectoren vinden de beslissing onbegrijpelijk. Een aantal staten, waaronder Californië, Washington en New York kondigde al aan op eigen houtje wel naar de doelstellingen in het klimaatakkoord te zullen werken.