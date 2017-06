Toyota verkoopt Tesla aandeel

Door: BV

In juli 2010 investeerde Toyota $ 50 miljoen door de aankoop van Tesla-aandelen. Het volgde daarmee in de voetsporen van Daimler, dat al een jaar eerder intekende bij het jonge Amerikaanse merk. In 2010 deed Toyota het gros van die aandelen weer van de hand. Voor een niet onaardige $ 700 miljoen. Nu heeft Toyota de rest de van het aandelenpakket van de hand gedaan. Dor de torenhoge beurskoers van Tesla (die Elon Musk zelf onrealistisch vindt), kon Toyota daar nog eens bijna $ 500 miljoen aan toevoegen.

Tesla verdient niets

Tesla zelf wist nog geen enkel boekjaar met winst af te sluiten. De lancering van de Tesla Model 3 moet daar binnenkort (hopelijk) verandering in brengen. Maar door de hoge beurskoers werden al tal van beleggers rijk van het bedrijf. Daimler verdiende er bijna $ 800 miljoen aan toen het z’n aandelen verkocht en Toyota kon $ 1,2 miljard bijschrijven op z’n balans. Er zijn dus wel degelijk automerken die aan Tesla hun voordeel deden.