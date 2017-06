Toyota nog altijd meest waardevolle automerk(naam)

Door: BV

In tegenstelling tot de 'Best Global Brands'-lijst van collega Interbrand kijkt onderzoeksbureau Millward Brown bij het samenstellen van de Brandz Top 100 niet zozeer naar de totale marktwaarde maar specifieker naar de waarde van de merknaam van 's werelds bekendste bedrijven. En ook op dat onderdeel weet Toyota andere automerken zoals BMW, Mercedes en Ford voor te blijven. Al voor de tiende maal van de in totaal twaalf keer dat de Brandz Top 100 is opgesteld.

Het gaat om miljarden

Stel je wil Toyota kopen, dan ben je volgens Millward Brown enkel al voor diens naam (in relatie tot omzet en winst) de lieve som van 28,7 miljard kwijt. Dat is ruim 4 miljard meer dan de nummer twee onder de automerken, BMW. Het derde meest waardevolle automerk is Mercedes-Benz met 23,5 miljard, eveneens een astronomisch bedrag.

Het kan ook voor minder. Door je zinnen te zetten op de blauw/witte ovaal van Ford bijvoorbeeld, plus alles wat daar mee te maken heeft. In dat geval wordt je 'slechts' 13,1 miljard armer. En voor Honda ben je minstens 12,2 miljard dollar kwijt, terwijl je met de naam Nissen je nog een miljard uitspaart.

En naast de sector?

Enigszins opvallend – naar Europese maatstaven – is dat Audi en Porsche pas verderop in de Brandz Top 100 zijn te vinden. Hun merkwaarde is volgens Millward Brown respectievelijk 9,4 en 5,1 miljard dollar. Tesla zit daar nog tussen met 5,9 miljard en is tevens de grootste stijger onder de automerken. Hou je rekening met alle merken (en niet louter die van automerken) dan is Amerikaanse EV-merk niet eens goed voor een plek in de top-100. Zelfs Toyota komt niet verder dan een dertigste stek. Bedrijven als Google, Apple en Microsoft voeren de Brands Top 100 met aan. Alleen al de merknaam van die eerste is – hou je vast – ruim 8,5 keer de naam Toyota waard. 245,6 miljard om precies te zijn.