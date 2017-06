+27 pk en veel goud: Porsche 911 Turbo S Exclusive Series

Door: BV

De Porsche 911 Turbo S Exclusive Series is niet alleen voorzien van een nieuw kleurtje (Golden Yellow Metallic), maar is ook op andere vlakken onder handen genomen. Neem de 3.8-liter biturbo zescilinder, nu goed voor 607pk, 27 meer dan de normale Turbo S. De sprintsnelheid is dan ook nog verder aangescherpt: 100km/u in 2,9 seconden en 200km/u in 9,6 seconden. De topsnelheid ligt op 330 km/u.

Echt en namaak carbon

De opvallende kleurstelling wordt aangevuld met strepen met carbon-look (flauw) en hier en daar wat naakt koolstofvezel (beter). Onder andere het dak, de zijschorten en de motorkap zijn vervaardigd in carbon. En is Golden Yellow Metallic toch iets te heftig voor je, dan heeft Porsche goed nieuws voor je: ook andere kleurstellingen behoren tot de mogelijkheden, want het is belangrijker dat je je centen deponeerd, dan dat je de smaak van de constructeur volgt.

Over smaak gesproken

Ook binnenin doet Porsche zot. De sportstoelen zijn voorzien van twee lagen geperforeerd leer met gouden strepen en gele stiksels. Daarnaast vind je op alle denkbare plekken Executive Series-logo's. Dit interieur is standaard: geel en goud zijn de enige kleuren die beschikbaar zijn.

Uitrusting

De Turbo S Exclusive Edition is standaard voorzien van het Sport Chrono-pakket, meesturende achterwielen, active suspension management en dynamic chassis control. Allemaal om die 607 paardenkrachten goed op de weg te krijgen én te houden. Verder is het ook mogelijk om een bijbehorend horloge of een kofferset bij te bestellen.