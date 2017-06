Citroën C3 Aircross volgt C3 Picasso op

Door: BV

Dit weekend lekte het koetswerk van de opvolger van de C3 Picasso al in het klein en nu geeft Citroën dan maar alle informatie vrij. Weg is de monovolume, hier is de crossover. Daarom verandert de naam ook naar C3 Aircross, zoals de concept car die dit model vooraf ging. We kennen hem al een beetje, want onderhuids is hij gelijk aan de Opel Crossland X. Die kwam wel eerder op de markt, maar het zijn de Fransen die het voortouw namen bij de ontwikkeling. Het is een frivole jonge spruit geworden, met enkele originele details. De achterste zijruiten bijvoorbeeld.

Geen plaatsgebrek

Citroën belooft dat je nergens ruimte tekort zal komen in de C3 Aircross. Zo krijg je een koffervolume van 410 liter, of 1289 liter als je de achterbank plat gooit. En de achterbank wordt modulair. Je kan de zetels bijvoorbeeld 15 centimeter voor- of achteruit verschuiven. Net als in de Crossland X. In de koffer vind je verder een bagagerek en dubbele bodem.

Strak

Het dashboard oogt vooral soberder en moderner, bijvoorbeeld dankzij de toevoeging van een 7-inch touchscreen met infotainmentsysteem. Zo kun je bijvoorbeeld je smartphone of navigatie bedienen zonder op allerlei knoppen te drukken. Heb je een telefoon die het ondersteunt, dan kun je ook draadloos opladen.

Motoren

Onder de motorkap kun je kiezen uit verschillende PureTech driecilinders. Het instapmodel (benzine) levert 82 pk, terwijl de snelste variant goed is voor 130pk. Diesel je liever, dan zijn er BlueHDi-motoren beschikbaar met 100 of 120pk.

Ploeteraar

Verder beschikt de C3 Aircross over Grip Control. Kwestie van je ook in iets moeilijker omstandigheden verder te helpen. Ook een achteruitrijcamera, lane departure warning en blind spot monitoring behoren tot de mogelijkheden, net als autonoom remmen en een systeem dat in de gaten houdt of je niet in slaap valt.

De C3 Aircross is vanaf de herfst verkrijgbaar. De Belgische prijzen zijn nog niet bekend gemaakt.