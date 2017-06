Opel-baas Neuman verkast naar Audi

Door: BV

Opel-baas Dr. Karl-Thomas Neuman treedt af. De man was een grote voorstander van de verkoop van het merk aan PSA Peugeot-Citroën en blijft lid van de raad van bestuur tot de overname door de Fransen afgerond is. Dat zou volgens recente geruchten al volgende maand het geval kunnen zijn. Neuman wordt vervangen door Michael Lohscheller, die sinds 2012 de Chief Financial Officer van het bedrijf is.

En wat nu?

Neuman kwam van bij Volkswagen. Voorlopig lijkt het er, volgens onbevestigde geruchten, op dat hij naar het bedrijf terugkeert. Er wordt gefluisterd dat hij er de leiding zou krijgen over Audi. De baas daar, Rupert Stadler, zou geofferd worden in de uitstootaffaire van het bedrijf.