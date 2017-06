Alfa Romeo Giulia is flop

Door: BV

Alfa Romeo heeft voor het eerst sinds lange tijd weer modellen die meespelen in volumesectoren. Niet in het populaire C-Segment weliswaar, maar wel erboven. Maar de nieuwe Alfa Romeo Giulia slaat onvoldoende aan. Dat weet Automotive News, staat cijfers van onderzoeksbureau IHS Market citeert.

Sergio Marchionne slaat weer toe

De Giulia wordt alom bejubeld om z’n rijgedrag. Maar z’n ontwikkeling was een langgerokken proces. Een aaneenschakeling van vertragingen uit budgettaire overwegingen. En dat zie je volgens de critici aan de kwaliteit en de materiaalkeuze. En aan het motorenaanbod, dat verouderlijkt. Bovendien is de Giulia niet de meest competitief geprijsde auto in z’n segment.

Bij z’n lancering mikte Fiat-Chrysler-baas Sergio Marchionne op een afzet van 75.000 à 100.000 stuks op jaarbasis. Maar tussen mei 2016 en april 2017 wist het bedrijf er niet meer dan 20.000 van te verkopen.

Stelvio moet het redden

De hoop van het Alfa Romeo management is nu gevestigd op de SUV Alfa Romeo Stelvio. Maar het is volgens analisten nog te vroeg om te weten of die de verwachtingen wel inlost. Marchionne projecteerde een totaal productievolume voor dit jaar van 170.000 stuks. Volgens IHS Market is 120.000 stuks realistischer.