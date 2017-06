Lexus rekt leven CT 200h

Door: BV

Lexus noemt de CT 200h, de kleinste telg uit z’n gamma, z’n meest verkochte hybride. Wereldwijd zijn er al 300.000 van verkocht. Een statement dat verdoezelt dat het model ver achterblijft op de verwachtingen van weleer. Maar de beslissing om het model voor de tweede keer in z’n carrière een opfrisbeurt te geven, spreekt dan weer boekdelen. De CT 200h werd immers in 2010 voorgesteld en is volgens de normen van de sector niet toe aan een opfrisser, doch aan een generatiewissel.

Zoek de verschillen

De aanpassingen die wél gebeuren, zijn nog steeds niet ingrijpend. Het grootste verschil is dat alle modellen nu een bumperoverschrijdende grille krijgen, terwijl die voorheen was voorbehouden aan de F Sport - uitrustingsvariant. Er zijn andere tinten voor kleine details en de dagrijlichten kregen een nieuwe plaats. Achteraan meer van hetzelfde; bumper, lichten en een stukje van de achterklep zijn anders.

En aan de binnenkant?

Daar moest de CT 200h het nog doen met een infotainmentsysteem met een 7,3” scherm. Dat wordt vervangen door een veel groter exemplaar: 10,3”. En er zijn nieuwe kleurtjes.

Nieuw onder de kap?

Heu, weinig eigenlijk. Aan de 1.8l viercilinder, de elektromotor en de continu variabele transmissie wijzigt niets. Maar je kan nu wel een Lexus Safety System + pakket krijgen. Dat combineert functies als een radargestuurde cruise control, een rijstrookassistent en een systeem dat een crash voelt aankomen.

De (mild) opgefriste CT 200h wordt later dit jaar gecommercialiseerd in Europa, Japan en China. De Amerikaanse markt krijgt het model niet langer.