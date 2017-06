Jaguar E-Pace wordt kleine broer voor F-Pace

Door: BV

De vorig jaar gelanceerde F-Pace, de eerste SUV van het merk, is naar Jaguar-normen een groot succes. En dat betekent dat de Britten onder Indiaas bewind vaart maken met de introductie van andere modellen die dezelfde snaren bespelen. De proefproductie van de I-Pace, een compacte elektrische crossover, is al gestart. En nu krijgt de F-Pace ook nog een kleiner broertje E-Pace.

Wanneer is nu?

Wel, ‘nu’ kan je naar de normen van de sector behoorlijk letterlijk nemen. De eerste teaser onthult nu al dat het model bijna klaar moet zijn. Al op 13 juli zullen de Britten die auto concreet voorstellen. Dan lees je er vanzelfsprekend alles over op Auto55.be. Op het eerste beeld na, dat in elk geval een herkenbare styling onthult, geeft het bedrijf weinig concreets mee. Toch kunnen we met zekerheid zeggen dat de aandrijving voor rekening van de Ingenium-motorenreeks van Jaguar Land-Rover zal zijn. Tweeliter viercilinders voor zowel benzine- als dieselrijders met een behoorlijk ruime vermogensspreiding. Iets anders hebben de Britten immers niet in het arsenaal en zes- en achtcilinders zijn wellicht te hoog gegrepen.

En de prijs?

Ja, daar is wél al één en ander van bekend. Het model moet zo’n € 3.000 meer toegankelijk zijn dan de F-Pace. Zo kan je alvast beslissen of je je spaarvarken naar de slachtbank wil leiden.