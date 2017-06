Nieuwe BMW X3 is alles wat je ervan verwacht

Door: BV

De BMW X3 is toe aan z’n derde generatie. De SUV is minder compact en genereuzer dan ooit als het aankomt op veiligheid, prestaties en efficiëntie.

BMW onthulde de X3 vandaag in de fabriek in Spartanburg. Klinkt Duits, maar het is Amerikaans. Het bedrijf bouwt er al z’n X-modellen. In november staat hij bij de dealer, na eerst nog eens met de nodige tamtam in het voetlicht te zijn gereden op het Autosalon van Frankfurt.

Het o zo belangrijke design

Natuurlijk kan je stijlmatig een rechte lijn trekken naar de vorige, tweede generatie van de succesvolle X3. Maar de Duitsers wijzen ook op de veranderingen. De niervormige grille is groter en meer in 3D uitgewerkt, de achterlichten hebben een andere vorm en er zijn mistlampen met een vijfhoekig design. Voort lijkt het belangwekkend dat we meedelen dat gesatineerd aluminium en mat zilver de geprefereerde accentmaterialen zijn (voor sierlijstjes en dergelijke) in de standaardvorm, maar dat er gelukkig ook de bekende BMW-uitrustingslijnen zijn voor wie liever heeft dat dat iets meer blinkt (Luxury Line) of net wat somberder oogt (Sport Line).

M Sport Pakket

Dat klanten maar al te graag extra centen neerleggen voor een specifieke look, is geen geheim (ontdek hier hoeveel dat gemiddeld is). BMW bedient ze op hun wenken door ook nog een M Sport Pakket aan te bieden. Dat oogt nog agressiever door grotere luchtinlaatopeningen en een diffuser te faken.

Belangrijker, omdat je er meer aan hebt, zijn de aanpassingen aan het koetswerk. Dat werd weerom groter. De jongste X3 heeft al wat van de eerste X5. De wielbasis groeit met 5,5cm en in de koffer past minstens 550l. Met de achterbank (40:20:40) plat, wordt dat zelfs 1.600l. En onder de koets zit 20cm lucht. Voor het geval je zo gek bent je met je SUV naast het asfalt te begeven. De luchtinlaat zit ook hoger. Je kan nu door een halve meter water rijden. Tegelijk spaart BMW 55kg uit, wat ervoor zorgt dat het verbruik kan worden aangescherpt.

Meer licht

Wil je het interieur opleuken, dan denkt BMW in de eerste plaats aan licht. Er is een panoramisch dak, dat de marketingboys van het bedrijf nu geen zonnedak meer noemen, maar een maandak. Gelukkig werkt het ondanks die naam ook overdag. ’s Nachts heb je meer aan de uitgebreide sfeerverlichting. Die kan je instellen in zes tinten.

Motoren

Het normale gamma van de X3 zal bestaan uit twee diesels en twee benzinemotoren. De diesels beschikken over 190 of 265pk, de benzinemotoren leveren 184 en 252pk. Standaard zijn ze motoren gekoppeld aan een achttraps Steptronic-automaat. Moet het nog wat meer zijn, dan is de de X3 M40i, in het ‘M light’-gamma van het bedrijf. Dat is een 3-liter zescilinder die 360pk opwekt en strakker is afgesteld. Ophanging, remmen en stuurinrichting dragen allemaal de signatuur van de programmeurs bij M. Je kan ermee doorstomen tot de begrenzer het bij 250km/u welletjes vindt.

Snufjes

BMW voorziet de X3 van de laatste technologische snufjes, zoals optionele gebarenbediening en Intelligent Voice Assistant. Via de BMW Display Key kun je de auto op afstand voorverwarmen, mocht het in de winter koud zijn. Qua veiligheid heb je de beschikking over Active Cruise Control en Driving Assistant Plus. Dat systeem omvat onder andere stuur- en rijbaanassistentie, Lane Change Assist en rijstrookassist om aanrijdingen met andere automobilisten te voorkomen. En het nieuwe gadget der gadgets is een smartphone-app die je in 3D een beeld serveert van je eigen auto en omgeving.