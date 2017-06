Takata failliet - wat nu met al die slechte airbags?

Door: BV

Afgelopen week schreven we nog dat het management van airbag-leverancier Takata, wellicht het faillissement voorbereide. Nu is de kogel door de kerk. Het bedrijf trok in zowel Japan als de VS naar de rechtbank om de boeken neer te leggen.

Dat is echter niet het eind voor het bedrijf dat door één van de grootste autoschandalen in recente tijden (er is natuurlijk ook nog dieselgate, maar dat kostte niet rechtstreeks mensenlevens) werd getroffen. Er is een overnemer voor het 84 jaar oude bedrijf. Dat wordt wellicht Key Safety Systems, want daarmee is een akkoord al zo goed als rond. Het is een Amerikaans bedrijf, maar het is in handen van een Chinese miljardair.

Key Safety Systems wil $ 1,6 miljard neertellen voor Takata. Het wil het bedrijf herstructureren, maar het zou in eerste instantie niet aan het aantal arbeidsplaatsen raken. In deze procedure moet Key Safety Systems de put die het bedrijf maakte - die samen met de kosten van de airbagperikelen zou oplopen tot $ 15 miljard, niet mee overnemen.

En de airbags?

Wereldwijd zijn nog maar een derde van alle defecte, levensgevaarlijke Takata-airbags vervangen. Logisch dus dat Key Safety Systems niet van de airbagdivisie moet weten. Die krijgt 2 miljard toegestopt om de terugroepacties tot een goed einde te brengen en wordt daarna gewoon opgedoekt.