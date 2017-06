Aston Martin stelt voor: appartementsblok

Door: BV

Automerken wenden hun reputatie op vlak van design graag aan in andere domeinen. Porsche heeft op dat vlak wellicht de meest doorgedreven strategie, met een designstudio die alles van horloges, over koffie-apparaten onder handen neemt. Zo ver gaat Aston Martin (nog) niet, maar het pakte de jongste tijd toch al een paar keer uit met iets wat niet kon rijden. Deze boot ging nog snel over het water, maar het nieuwste project kan niet anders dan gewoon stil staan. Het is immers een appartementsgebouw.

Bienvenido a Miami

Het designteam van Aston Martin zorgt momenteel voor de binnen- en buitenaankleding van een 66 verdiepingen hoog appartementsgebouw in Miami. Daarin komen 391 luxe wooneenheden. Alles van een amper 65m2 groot appartement met één slaapkamer (dat je al $ 600.000 armer zou maken) tot duplex penthouses met een eigen zwembad en een totale oppervlakte van zo’n 1700m2 (en een prijskaartje van $ 50 miljoen).

Hoe het eruit komt te zien, tonen de plaatjes nu al.