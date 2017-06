Officieel: Arona, de compacte SUV van Seat

Door: BV

Het is geen overdrijving te stellen dat je in het segment van de compacte SUV’s de nieuwe modellen naar je hoofd gesmeten krijgt. Alleen al tijdens de jongste maanden werden we geïntroduceerd aan de Hyundai Kona, Kia Stonic, Opel Crossland X en Citroën C3 Aircross. En dat terwijl het marktdeel met onder meer de Renault Captur (die de verkoopstabellen aanvoert), de SsangYong Tivoli, de Nissan Juke, Toyota C-HR je toch al met behoorlijk wat keuze voorschotelde. Maar er komt nog, want de Volkswagen-group begint zich pas nu te moeien. De Seat doet het met deze zopas voorgestelde Arona. Volkswagen en Skoda volgen nog…

De nieuwe Seat Arona

De Arona staat op het platform dat ook de recente Seat Ibiza en de nieuwe Volkswagen Polo draagt. De auto heeft een lengte 4,14 meter. Daarmee is de auto 7,9 centimeter langer dan broer Ibiza, maar ook 24cm korter dan de recent voorgestelde Skoda-SUV Karoq (die daarmee duidelijk in een ander segment speelt). Ook in hoogte wint de Arona ten aanzien van de technisch erg verwante Ibiza. Er komt 9,9 centimeter bij. Dat en een verticaler geplaatste voorruit komen ten goede aan de binnenruimte. De koffer is nu 400 liter groot. De bodemspeling werd ook opgekrikt. Hij moet op z’n minst de indruk kunnen wekken zich naast het asfalt te kunnen begeven. Over specifieke aanpassingen daartoe aan de ophanging (verstevigingen, veerweg) wordt niets gezegd.

Familielook

Natuurlijk moet de Arona in het momenteel erg jonge Seat-gamma passen. Hij leent dus één en ander van z’n grotere broer - de Ateca. Aan de voorzijde willen de Spanjaarden van het designteam de nadruk leggen op de driehoekige koplampen en ook voor de achterlichten is er lof. De scherp gesneden lijnen zijn in de ganse VW-groep een constante.

Tegenwoordig moet je ook kunnen opvallen, ofschoon de meeste mensen nog steeds voor een bescheiden tint opteren. Aan de mogelijkheden zal het niet liggen. Een opvallende exterieurkleur ‘Eclipse Orange’ doet z’n intrede. Toeval of niet, die lijkt erg op de promotiekleur van de Renault Captur. Het dak kan worden uitgevoerd in zwart, grijs, oranje (niet voor FR) of in carrosseriekleur. In totaal zijn 68 combinaties mogelijk.

En onder de kap

Daar vinden we motoren op benzine, diesel en aardgas. De sportieve(re) Arona RS krijgt de nieuwe 1.5 TSI met 150pk. Eronder vinden we net als bij de nieuwe Ibiza een 1.0 TSI met 115 of 95pk. Sommige landen krijgen ook een ‘platte’ 1.6l die 110pk opwekt. Dieselen kan nu alleen met een 1.6 TDI in twee vermogensversies: 95 of 115pk. En gas? Dat wordt ook een 1.0l driepitter, met een vermogenscurve die tot 90pk reikt.

Wanneer is de nieuwe Seat Arona te koop?

Seat toont de Arona tegen het eind van het jaar bij de dealers. De orderboeken worden wellicht al eerder geopend want het publieksdebuut is al in september op het Autosalon van Frankfurt.