Elektrische Aston Martin is er in 2019

Door: BV

Twee jaar geleden stelde Aston Martin de RapidE concept car voor. Het heeft even geduurd, maar nu kondigen de Britten de serieproductie van die Rapide aan. In een beperkte oplage weliswaar: niet meer dan 155 stuks.

De productie zal grotendeels in handen zijn van Williams Advanced Engineering. Dat bedrijf, gekend van de Formule 1, werkte ook aan de oorspronkelijke concept. De Britten zeggen dat het model gebaseerd zal zijn op de Rapide AMR en een sportwagen met vier deuren worden. Nogal wiedes.

Weg met de V12

Geen concessies als het gaat over prestaties uiteraard. Een elektromotor vervangt de zes liter V12. Meer wil Aston Martin bij monde van President en CEO dr. Andy Palmer nog niet kwijt. Wel dat de prestaties van de elektromotor die van andere Aston Martins overstijgen. Zelfs 'superieur' wordt er door de grote baas gebruikt. Twee jaar geleden viel wel een cijfer: 1000pk. "We werken binnen het concern aan een aparte nul-emissielijn. De verbrandingsmotor zit al meer dan een eeuw in het hart van Aston Martin en dat al de komende jaren zo blijven." Wie per sé benzine wil, hoeft dus nog niet te wanhopen. Voorlopig kijkt het bedrijf de kat uit de boom.