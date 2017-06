Meer vermogen in Rolls-Royce Dawn Black Badge

Door: BV

Rolls-Royce introduceerde het Black Badge-label voor de Wraith en de Ghost in 2016 op het Autosalon van Genève. Het zijn modellen die op vlak van ophanging en besturing onder handen genomen zijn om wat scherper te sturen en op die manier ook jongere klanten naar het topmerk te lokken.

De naam niet gestolen

Tegelijk zorgt Rolls-Royce voor een sportievere uitstraling door de naam van het model eer aan te toen en rijkelijker gebruik te maken van donkere tinten. Deze dakloze Dawn is geen uitzondering. De lak is zwart (uit verschillende lagen om een ongezien diepe glans te creëren), het dak is uitsluitend in die tint verkrijgbaar en de afdekkap is met zwart leder bekleed. Zelfs de Spirit of Ecstacy en de uitlaatpijpjes zijn aangepakt. Die glimmen nu in zwart chroom.

Nutteloos vermogen

De 6,6l V12 biturbomotor is ook onder handen genomen. Die krijgt 30pk en 20Nm extra en tikt af op 593pk en 840Nm. Erg veel doet dat niet, want de acceleratie naar 100km/u neemt 4,4 seconden in beslag terwijl de auto begrensd is op 250km/u. Dat is exact hetzelfde als de Rolls-Royce Dawn zonder Black Badge.