Wordt deze Aston Martin DBR1 de duurste Engelse auto ooit?

Door: BV

De duurste Britse auto ooit is een Jaguar D-Type uit 1955. Voorlopig, tenminste. € 10 miljoen werd er vorig jaar voor betaald. Niet moeilijk - de auto uit het legendarische privéraceteam Ecurie Ecosse deed in 1956 mee aan de legendarische uithoudingsrace in Le Mans en verscheen een jaar later aan de start van de Mille Miglia.

Aston Martin DBR1/1

Maar als het van veilinghuis RM Sotheby’s afhangt, wordt deze Aston Martin DBR1 uit 1956 nog een stuk duurder. Het gaat om de eerste auto uit een reeks van amper 5 stuks. Ook deze Brit verscheen aan de start in Le Mans en met levende legende Stirling Moss aan het stuur won hij zelfs de 1000km van de Nürburgring.

Het fabrieksteam verkocht de DBR1 vervolgens aan een aantal privé-eigenaren. In 2001 hoorden we voor het laatst iets over dit exemplaar, want toen werd-ie op Pebble Beach uitgeroepen tot Most Elegant Sports Car. Daar kocht de huidige eigenaar hem, om de auto 16 jaar later weer te koop te zetten. Op dezelfde plek. Sotheby’s rekent op een opbrengst van meer dan 20 miljoen dollar’. Een nieuwe kandidaat voor de duurste Engelse auto ooit. Dat hij dan ook meteen wordt uitgeroepen tot waardevolste Aston Martin, is logisch.