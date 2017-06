Frankrijk stuurt half miljoen boetes naar België

Door: BV

Belgen zijn de buitenlanders die het vaakst beboet worden in Frankrijk. We gaan de Duitsers en de Italianen vooraf. Het is ook niet geheel onlogisch, gezien Belgen zich vooral tijdens de zomermaanden in grote getalen verplaatsen over Frans wegdek op weg naar een vakantiebestemming.

Grote flitscampagnes

De Franse politie houdt al jaren grote flitscampagnes, met name tijdens de vakantiemaanden. Daarbij worden zogeheten superflitsers ingezet die meerdere rijstroken tegelijk kunnen controleren. De Fransen schuwen er ook niet voor terug om namaak-flitscamera’s te gebruiken. Vorig jaar werden er zo maar eventjes 3.500 gebruikt. Ze dienen vooral om de automobilist te sensibiliseren.

Recordaantal boetes

Afgelopen jaar werden in Frankrijk meer Belgen op een overtreding (bijna uitsluitend overdreven snelheid) betrapt dan ooit tevoren. In 2016 registreerde Franse overheid 490.000 overtredingen. Dat is een forse 23% méér dan in 2015. Die bekeuringen vallen ook bijna allemaal in de bus van de Belgische bestuurders want de Europese overheden (met uitzondering van Denemarken, Ierland en Engeland) wisselen relevante gegevens uit. Wie in Frankrijk bekeurd wordt, kan z’n boete met een minimum aan formaliteiten via een website betalen.