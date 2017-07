Tesla gaspedaal is van plastic dus…

Door: BV

Tesla heeft een onbevangen aanpak als het op de ontwikkeling en commercialisering van z’n auto’s aankomt. Dat blijkt erg duidelijk om mij de productie van de Tesla Model 3 de conventionele preproductie-auto’s (die doorgaans worden gebruikt om de laatste fouten of moeilijkheden bij de assemblage op te sporen) worden overgeslagen. Maar het gaat ook op voor de materiaalkeuze…

Meer kunststoffen

Automerken zoeken altijd naar nieuwe, betere, lichtere of goedkopere materialen. Maar niet elk onderdeel is even geschikt voor alternatieve materialen. Pedalen zijn, omwille van hun cruciale functie nog steevast uitgevoerd in staal. Maar het gaspedaal van Tesla heeft op z’n minst een bevestigingsarm in plastic. Dat die minder stevig is dan een conventioneel exemplaar mocht een Amerikaan al ondervinden.

Pedal tot the metal

Een gebruiker van het Tesla Motor Forum “Benjiejr” gaf een demonstratie aan een geïnteresseerd familielid toen hij besloot hard te accelereren. Hij zette daarbij vanzelfsprekend behoorlijk wat druk op het gaspedaal dat afbrak. De nog fonkelnieuwe Tesla Model S vertraagde meteen en kon veilig aan de kant gezet worden, wat niet noodzakelijk altijd het geval is. Hij postte daarop een foto van het kwestieuze onderdeel.

Terugroepactie?

Uit de reacties op het forum moet blijken dat de breuk geen alleenstaand geval is. Verschillende Tesla-rijders zetten het merk onder druk om een terugroepactie op poten te zetten en een steviger gaspedaalarm te voorzien.