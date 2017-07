Dodge Viper wil het ringrecord

Door: BV

Binnenkort is het over and out voor de Dodge Viper. Op 31 augustus loopt het laatste exemplaar van de band. Het productievolume dat voorzien was voor 2017 was eerder dit jaar al uitverkocht. Maar hij wil nog één keer voor vuurwerk zorgen. Door het ronderecord op de Nürburgring te pakken.

7:12.13 in 2010

De Dodge Viper ACR van de vorige generatie is nog altijd de snelste Amerikaanse auto op de ring. Maar de huidige generatie zakte nooit af naar de Eiffel om er records te laten sneuvelen. Deze maand staat het wél op de agenda.

In 2010 ging de Viper SRT-10 ACR door de groene hel in 7:12.13. De vierde snelste tijd op dat ogenblik, na een Radical SR8LM en SR8 en een Gumpert Apollo Speed. Zeven jaar later staat z'n tijd nog altijd in de top 10. De kansen voor de jongste generatie worden dan ook hoog ingeschat.

Crowdfunding

Het is niet Dodge zelf dat ter elfder ure naar Duitsland trekt. Het initiatief wordt genomen door een aantal fasn. Zij hebben het nodige budget gesprokkeld via een crowdfunding-actie. Bandenmerk Kuhmo was inmiddels zo vriendelijk om het rubber te voorzien. En The Viper Exchange, een specialist in de handel en het onderhoud van het model, zal twee voertuigen voorzien.

Ergens in de maand juli - de definitieve data zijn nog niet bekend - gaat het gezelschap samen met twee professionele piloten aan de slag.