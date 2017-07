Jup, deze McLaren 570S is dood

Door: BV

Afgelopen nacht kwam een McLaren 570S brutaal aan z’n eind. Het ongeluk gebeurde bij Wiltshire. Volgens de BBC ramde de sportwagen eerst een elektriciteitspaal en kwam die vervolgens tot stilstand tegen de gevel van een bakstenen huis.

De McLaren, toepasselijk gelakt in vurig oranje, brandde vervolgens uit. Dat gebeurde nadat een deel van de gevel op de auto terechtkwam. De exoot is - overduidelijk - afgeschreven. De inzittenden kwamen er als bij wonder zonder ernstige verwondingen vanaf.

Beeld: Brandweer Trowbridge/Twitter