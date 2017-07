Is dit de VW Golf 8?

Door: BV

Volkswagen wil zichzelf, om dieselgate te verteren, positioneren als een leider op vlak van hybrides en elektrische auto’s. Daar is het nog niet helemaal, maar een productoffensief moet daad bij woord voegen. En dat biedt meteen een inkijk in de toekomst van de VW Golf.

De Duitsers stelden vandaag de Gen.E voor. Een prototype voor een elektrische auto dat dienst doet om enkele ideeën aan de praktijk te toetsen. Maar het zou ook wel iets kunnen laten zien van de volgende, achtste generatie , van de Golf. Daar heeft de strak ogende concept immers iets van weg.

400km rijden

De Gen.E kan 400 kilometer ver rijden op een tank. Om het laden zo makkelijk mogelijk te maken heeft hij meerdere laadaansluitingen. Maar de Duitsers werken ook aan een laadrobot. Die kunnen in parkeergarages zorgen dat je auto toch opgeladen wordt. Aan- en loskoppelen doen ze zelfstandig.

Zelfrijdende auto

De concept car heeft C-vormige LED-verlichting, vergelijkbaar met die van de Golf E, waar ze in de bumper verwerkt zijn. De koplampen maken in dit geval de C-vorm compleet. In het lagere deel van de bumper zitten meerdere radars verstopt, die er samen met de camera achter de voorruit voor zorgen dat je deels autonoom kunt rijden. Wat ook opvalt zijn de vleugeldeuren met verzonken handgrepen. Dat zou op aerodynamisch vlak de nodige voordelen moeten opleveren, al zijn vleugeldeuren veel te onpraktisch voor dagelijks gebruik. Over aerodynamica gesproken: de Gen.E is voorzien van een fraaie spoiler om de luchtstromen de goede kant op te sturen.

Minder gewicht

Volkswagen stelt dat de Gen.E is gebouwd op een lichtgewicht onderstel dat zorgt voor maximale veiligheid, ook wat de accu betreft.