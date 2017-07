Nieuwe Setra heeft heel wat Mercedes S-Klasse

Door: BV

Daimler, het moederhuis van Mercedes, heeft een nieuwe bus klaar. Dat is de Setra S 531 DT. Een naam die niet doet vermoeden dat er heel wat van de Mercedes S-Klasse in is opgenomen.

Veiligheidsinnovaties

De bij het merk met de ster geleende innovaties bevinden zich vooral op veiligheidsvlak. Zo is deze Setra de eerste bus in z’n klasse die een slimme dodehoekwaarschuwing krijgt. Die werkt niet alleen tijdens het rijden, maar ook wanneer zich tijdens manoeuvres iets bij de flanken van het 14 meter lange gevaarte nestelt. Een radar is er ook. Die ziet auto’s en motorfietsen tot 160 meter ver en voetgangers tot 80 meter ver. En als de chauffeur er niet op reageert, doet de elektronica het wel. Een primeur voor het segment.

Fris geurtje

Hoe lang het geurtje meegaat, zegt Setra er niet bij.

Recht van de S-Klasse komt ook het systeem dat parfum verspreid in het interieur. Je hebt keuze uit de zes geurtjes van de S. Er staat zelfs Mercedes-Benz op.

Andere details zijn ook niet onaardig: zo heeft de dubbeldekker planken vloeren, een kitchenette en natuurlijk ook sanitair. Aan boord passen 83 personen en ook nog eens 8.400 liter bagage.

Aandrijving

En dan zijn er de technische specificaties. Voor de aandrijving zorgt een 12,8 liter zescilinder die 510pk opwekt en - vooral - 2.500Nm ter beschikking van de bestuurder stelt. De trekkracht piekt al bij 1.100t/min. Het verbruik vaart ook wel bij een verbeterde aerodynamica. De Cd bedraagt nog slechts 0,35. Volgens Setra is dat goed voor een besparing van 3.000 liter diesel tijdens een jaar van normaal gebruik (100.000km). De bestuurder moet hoe dan ook minder gaan tanken, want het brandstofreservoir werd groter ten aanzien van z’n voorganger. Er pas nu 540 liter in, en het kan tegen een meerprijs nog eens met 270 liter worden uitgebreid.

Sinds Setra de lijn lanceerde in 1981 verkocht het ruim 4.000 stuks, voornamelijk aan touringcarbedrijven.