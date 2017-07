Hasselblad brengt Koenigsegg in beeld

Door: BV

Hasselblad is niet zo’n alom bekende fabrikant van fototoestellen als Konika Minolta, Sony of Nikon. En dat komt vooral omdat het om exceptionele toestellen gaat. De Rolls-Royce onder de camera’s. Wat prestaties betreft, maar ook wat de prijs aangaat. Niet voor niet koos NASA in 1969 voor Hasselblad toen het op de maan foto’s wou maken.

Koenigsegg vindt het logisch dat het openstond voor een fotoshoot met Hasselblad. “Beide bedrijven zijn Zweeds en allebei horen ze tot de absolute top in hun segment”, klonk het. Dat het team fotografen mikte op een aantal speciale beelden, stond in de sterren geschreven. Daarvoor maakte het onder meer ook gebruik van DJI drones. In mei en juni van dit jaar werden de beide Koenigseggs ingeblikt in en om het Zweedse Ängelholm. Al het resultaat kan je bekijken in de gallery bij dit artikel.