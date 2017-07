Zarooq: peperdure duinensmuller met 6,2l V8

Door: BV

Zarooq Motors is gevestigd in Dubai. Twee jaar geleden stelde het bedrijfje al de Sand Racer voor. Toen werd nog gesproken over een potige zescilinder. Maar, zo blijkt, dat moeten ze in Dubai niet hebben. Daarom ligt in het eindresultaat nu een 6,2l V8 van General Motors. Die wekt 523pk op.

Voor de achterwielen

Ondanks de groten wielen en banden, weegt de Sand Racer 500 GT niet abnormaal veel. Inclusief rolkooi staat er slechts 1,3 ton op de weegschaal. De aandrijving is voor de achterwielen en het chassis komt zowaar uit ons land. De versnellingen zijn kort, om zo brutaal mogelijk de duinen te kunnen ‘attaqueren’. Maar je haalt dan nog steeds een top van 220km/u.

Instelbare ophanging

De ophanging is instelbaar. Dat moet wel, want je hebt een knotsgekke 45cm veerweg om een genadeloze ondergrond te kunnen uitvlakken. Op de baan vereist dat net iets meer weerstand, anders wordt het onvermijdelijk zwalperig.

De Sand Racer 500 GT komt er op 35 exemplaren. Ze kosten € 400.000 (minstens), maar je krijgt er zowaar ook luxe voor in de plaats. Leder, een digitaal dashboard, infotainment met navigatie en automatische airco…