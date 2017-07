Extreme Aston Martin Valkyrie is officieel

Door: BV

Aston Martin bezorgd gevestigde sportwagenbouwers als Porsche, Lamborhini en Ferrari vandaag allemaal maagkrampen. Het laat immers de eerste officiële details los over de Valkyrie. Een auto, ontwikkeld samen met Red Bull, die belooft de grenzen van het hypercarsegment te verleggen.

Het begint al bij de prijs. Naar verluidt zo’n 3 miljoen euro per stuk. Er zullen niet meer dan 175 stuks gebouwd worden. 150 voor op de openbare weg en 25 stuks voor de racerij.

Vorm volgt functie

Wie dacht dat de Ford GT extreem vormgegeven was, moet z’n mening nu wellicht herzien. Automerken zeggen ons vaak dat ze wel verplicht zijn tot een bepaalde uniforme vormgeving omwille van allerlei regeltjes… dat deze Valkyrie ook gewoon voor de weg gehomologeerd wordt, bewijst hun ongelijk.

De Britten gaven absolute voorrang aan de aerodynamica en gewicht. De auto genereert aan weerzijden van de cockpit luchtstromen die ervoor zorgen dat de koets zich tegen het asfalt zuigt. De diffuser is extremer dat wat we ooit op een productiemodel zagen.

Er is ook sprake van een gewichtfetisch. Die neemt extreme vormen aan. Zo heeft de Valkyrie geen normaal Aston Martin-logo op de neus. Dat zou te veel wegen. In plaats daarvan zit een lapje aluminium dat amper 70 micron dik is. Niet eens de dikte van een menselijk haar. Als de auto compleet is, wijst de weegschaal niet meer dan 1.030kg aan.

Rondkijken is ook geen makkelijke klus, in de nogal benepen cabine. Aston monteert ook geen buitenspiegels. Je moet het stellen met camera’s. Dat mag eigenlijk niet, maar de Volkswagen XL1 geraakte er ook mee weg dus…

Minimalistisch interieur

Aan de binnenzijde is het ook al minimalisme troef. Er zijn zelfs geen zetels. De kuipjes zijn in het chassis geïntegreerd. Daarop zit amper een paar millimeter bekleding. Je kan maar hopen dat de ophanging z’n werk doet. En luxe? Die is er evenmin.

Hoe snel is hij dan?

Tja, dàt wil het merk nog niet kwijt. Er is zelfs geen woord over de aandrijflijn. Maar insiders zijn het erover eens dat het om een door Cosworth opgewerkte 6,5l V12 met minstens 1.100pk zal zijn. Dat elk virtueel paard minder dan 1kg moet meeslepen, was al geweten.