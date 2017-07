Eerste Polestar wordt 600pk sterke coupé

Door: BV

Nu houdt Polestar zich nog bezig met het leuker en sneller maken van bestaande Volvo’s. Maar de huistuner van het Zweedse merk wordt binnenkort opgewaardeerd. Het mag onder z’n eigen naam immers elektrische auto’s op de markt brengen.

Een merk bouwen

Een nieuw automerk uit de grond stampen, daar zijn regeltjes voor. Bijna altijd (maar er zijn enkele uitzonderingen) begin je aan de top van de markt. Zoals BMW 'i' met een i8 begint of Tesla met een Model S, om er later meer varianten aan toe te voegen. Het tegengestelde kan overigens ook. Kijk maar naar Dacia. Die manier van werken is evenwel veel zeldzamer.

Coupé

De start van Polestar wordt een 600pk sterke elektrische coupé. Dat hebben de collega’s van het Britse Autocar losgepeuterd. Onder die koets zal een nieuw modulair platform zitten dat voor zowel grotere als kleinere auto’s geschikt is. Dat wordt geleend bij Volvo en moederbedrijf Geely.

Polestar komt in eerste instantie met drie elektrische auto’s op de markt. Slaan die aan, dan wordt het gamma in een later stadium ongetwijfeld verder uitgebreid.

Waar die Polestars gemaakt zullen worden, kregen de Britten niet los. Maar ‘China’ is geen onlogisch antwoord. Volvo bouwt daar nu al zijn gammatoppers. Ja, ook voor onze contreien.