Auto bedolven onder slijm in bizar ongeluk

Door: BV

In het Amerikaanse Oregon kwam afgelopen week een auto onder het slijm terecht in een bizar ongeluk. Een vrachtwagen die 13 dozen alen vervoerde verloor de controle in een zone waar werken uitgevoerd worden. Daardoor kwam ruim 3 ton van de glibberige beestjes terecht op de rijweg en een andere auto die bij het ongeluk betrokken was.

Net als palingen worden de beestjes het liefst levend vervoerd. Maar als ze gestresseerd geraken, scheiden ze een plakkerig slijm af. Slachtoffer worden van een verkeersongeval zorgt duidelijk voor de nodige opwinding. De betrokken auto bleef daardoor achter onder een laag van het kleverige spul. De plaatselijke hulpdiensten hadden uren nodig om de rijweg vrij te maken.

Foto: Oregon State Police, via Twitter