Verdien € 200 per maand door géén Tesla te kopen

Door: BV

Tesla heeft het gepresteerd: eerder deze maand liep de eerste Model 3 er van de band. Een auto die ceremonieel cadeau werd gedaan aan Elon Musk. Wie had dat gedacht. Maar de concurrentie zit ook niet stil. En het is geen toeval dat de tongen daar nu los beginnen komen.

Bij Volkswagen is het de strategische topman, Dr. Thomas Sedran, die alvast verkondigt dat VW in 2020 een eigen elektrische auto klaar zal hebben. Die zal gebaseerd zijn op de I.D. concept car. En hij wordt een stuk goedkoper. Wie nog even met z’n oude kar blijft rondrijden zal zelfs elke maand € 200 uitsparen. Terwijl voor de Tesla een vanafprijs van € 35.000 geldt, moet de VW al voor € 27.000 in de catalogus staan. Met het verschil kan je dus elke maand smakelijk gaan tafelen.

Volkswagen rekent overigens nog wel op fors goedkopere accu’s om die doelstelling waar te maken. Het verwacht dat de prijs daarvan de komende jaren bijna zal halveren. Als er voldoende van gebouwd kunnen worden, want dat is nog niet zeker.