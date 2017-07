Jaguar XJ MY2018: mini facelift, maxi power

Door: BV

In camouflageprint ging de snelste Jaguar XJ uit de geschiedenis afgelopen maand al de oprijlaan van Lord March op tijdens het Goodwood Festival of Speed. En nu is hij officieel, samen met alle specificaties. Onder de motorkap ligt nu 5-liter V8 zoals die in de neus van de F-Type SVR ligt. Goed voor zo maar eventjes 575pk.

Op naar 300km/u

Of de nieuwe XJR575 (zoals die nu voluit heet) ook van z’n plek komt? Reken maar! Naar 100km/u duurt slechts 4,4 tellen. Weer 2 tienden vlotter dan voorheen. Tel naar 44 en je rijdt 300km/u. Met 700Nm trekkracht kan je al tegen wat luchtdruk opboksen.

Uiterlijk

Er zijn een subtiele spoiler en donkere luchtinlaten. Om van de 20-duimers en de rode remklauwen nog maar te zwijgen.

Ja, een opfrisser

Miniem, weliswaar, maar toch verandert er vanaf nu wat aan elke XJ die de fabriek verlaat. Adaptieve LED-koplampen zijn voortaan standaard en de Britten hebben hun nieuwste infotainmentsystemen voorzien van 4G- en Wifi plus enkele veiligheidsystemen aan de auto toegevoegd. Denk daarbij aan Lane Keep Assist en Autonomous Emergency Braking.