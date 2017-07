Bentley Continental GTC voelt zich Griekse godin

Door: BV

Het is stilaan tijd voor een nieuwe Bentley Continental. Dat weten de klanten ook. Wat extra exclusiviteit helpt dan om toch nog de laatste exemplaren van de huidige Continental GTC te verzetten. Volgens ons is er met een half oog naar sommige Rolls-Royce gekeken. Die waren geïnspireerd op de wereld van de luxejachten en dat doet deze speciale editie. Erg hoeft dat niet te zijn. Tenzij je wat hebt tegen het weelderige gebruik van hout en leder.

De Galene Edition (naar de Griekse godin voor kalme zee) die door Bentley’s luxe-afdeling Mulliner is ontwikkeld heeft een unieke kleurencombinatie, een met de hand geschilderde beeltenis van een jacht op het dashboard en hout als koffervloer. Het zit in een koets in gebroken wit en laat zich wegsteken onder een marineblauwe kap.

Onder de kap zit steevast de 500pk en 600Nm sterke 4-liter V8. Bentley bouwt niet meer dan 30 stuks.