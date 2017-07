Tesla probeert je wijs te maken dat kunstleder een verbetering is

Door: BV

Tesla heeft z’n uitrustingspolitiek voor de Model S en Model X herschikt. Het bedrijf voert al jaren een politiek van een stapsgewijze vereenvoudiging. Een gamma met slechts een beperkt aantal configuratiemogelijkheden is immers een aanzienlijke besparing.

Minder mogelijkheden

Een Tesla Model S is daardoor tegenwoordig minder naar je hand te zetten dan enige tijd geleden. En nu verdwijnt weer een mogelijkheid uit het aanbod. Leder hoort voortaan niet meer tot de mogelijkheden. En dat terwijl sommige topversies voorheen alleen met die zetelbekleding te krijgen waren. Het alternatief is kunstleder, dat volgens het bedrijf net zo goed oogt maar milieuvriendelijker is.

Fake is beter

Om uitleg zit het bedrijf nooit verlegen. Dat stelt dat het leder nu ‘opgewaardeerd’ is naar synthetisch leder. Alleen het stuurwiel vormt een uitzondering, tenzij je expliciet laat weten dat ook dat gefaked mag worden.