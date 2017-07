Ford B-Max krijgt het nekschot

Door: BV

De Ford B-Max is een verdienstelijke kleine monovolume. Hij staat in de catalogus met moderne motoren en biedt z’n bezitters bovengemiddeld veel flexibiliteit en gebruiksgemak. Niet in het minst door de achterste schuifdeuren. Maar hij gaat eruit. Z’n productcyclus van zeven jaar zal hij zelfs niet volmaken. De afgelopen jaren stond de productieband regelmatig stil omdat de vraag naar het model onder de verwachtingen bleef.

Op naar de EcoSport

In september stopt de Ford-productielijn in Roemenië met de bouw van de B-Max. Daar liep het model sinds juni 2012 van de band. Z’n plaats zal ingenomen worden door de ‘nieuwe’ EcoSport. Crossovers gaan immers vooruit, monovolume’s zijn passé. Zeker in dit segment.

De nieuwe Ecosport wordt in september voorgesteld op het Autosalon van Frankfurt (en wellicht vroeger online), maar we weten nu al grotendeels hoe die eruit zal zien. Om te beginnen gaat het om een opfrisbeurt van de huidige generatie die door de marketingjongens andermaal wat dikker in de verf wordt gezet. De Amerikaanse variant daarvan (foto) is al los, maar de Europese versie krijgt enkele specifieke details.

Een opgefriste Ecosport zal evenmin Fords enige hoog op poten staande product in de compactklasse worden. Van de nieuwe Fiësta (wel een heuse generatiewissel in dit geval) komt er immers ook een variant die er stoerder uitziet.