Is de Bollinger B1 de off-roader van de toekomst?

Door: BV

Het lot van de door fossiele brandstof aangedreven auto lijkt bezegeld. Almaar meer overheden, zeker in Europa, geven aan dat in de toekomst louter nog elektrische voertuigen verkocht zullen mogen worden. Over meer dan 20 jaar, weliswaar, zodat er nog voldoende tijd is om van mening te veranderen. Dat moet ook, denkt de autosector, want voor sommige toepassingen is een elektrische aandrijflijn nu eenmaal minder geschikt. Waar het echter wél voordelen heeft, is bij het terreinrijden.

Ideaal voor het terrein

Laag ingebouwde accu’s zorgen voor een goed zwaartepunt, terwijl elektromotoren veel trekkracht leveren bij een laag toerental gepaard aan een laag verbruik. Een bereik tussen 200 en 320km is ruimschoots voldoende voor een dag rotsklimmen of modderploeteren.

Met passer en geodriehoek

Bollinger is een fonkelnieuwe constructeur die dat in de gaten heeft. Van design hebben hebben ze niet al te veel kaas gegeten, maar z’n rechttoe-rechtaan-vormgeving maximaliseert wel de binnenruimte en drukt de bouwkost. De elektromotor wekt 360pk en 640Nm op. Op de weg nog steeds voldoende voor een acceleratietijd naar 100 in minder dan 5 tellen en een top van iets meer dan 200km/u. Aan de stekker moet de variant met 60kWh accu (200km autonomie) voor 7 uur (45min snelladen) terwijl de accu van 100kWh (320km) 12 uur nodig heeft om vol te tanken (of 75 minuten snelladen).

In februari wil Bollinger de eerste klanten van deze B1 bedienen. Dat wordt nog een huzarenstukje want het bedrijf vond nog geen productiepartner.