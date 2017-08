Eindelijk alles over de Tesla Model 3

Door: BV

Er is al behoorlijk wat inkt gevloeid over de Tesla Model 3. Maar dat is vooral omdat het jonge automerk met maar weinig concrete informatie over de brug kwam. Dan wordt elk detail opgeblazen. Het weerhield honderdduizenden mensen er niet van om al op de wachtlijst te gaan staan. Maar wat hebben die nu exact gekocht? Met nieuwe informatie kunnen we orde op zaken stellen.

Terwijl de eerste 30 stuks werden overhandigd aan klanten, wou topman Elon Musk eindelijk technische details van het model vrij. Zulks ontneemt die kopers van het eerste uur meteen het argument van een rationele aankoop. Want daarvoor moet je toch echt weten wat je koopt.

Beginnen we met de afmetingen

Ja, zelfs die waren onbekend. Wel, nu weten we dat hij 4,69m lang, 1,85m breed en 1,47m hoog is. Daarmee valt hij in het segment van de Audi A4, BMW 3-Serie en Mercedes C-Klasse. De Amerikaanse compact-klasse. Al bovenstaande Duitsers worden overigens overklast als het op wielbasis aankomt. Die bedraagt immers 2,87m. Dat ligt al meer binnen het bereik van wat je in het D-segment ziet. Aan de binnenzijde zal dat in elk geval de nodige centimeters opleveren.

Twee accu’s

Licht kan je een elektrische auto niet maken. En dat zie je aan het gewicht. De naamloze standaarduitvoering weegt 1.609kg. De versie met grotere accu weeg meer dan 1,7 ton. De trekkracht van de motoren weet dat wel te compenseren. Naar 100km/u kan de Tesla Model 3 in minder dan 6 tellen terwijl de krachtigste variant daar nog een seconde van af pitst. Die is ook sneller: 224km/u tegen 208km/u. De actieradius bedraagt respectievelijk 350 en 500km. In theorie, tenminste.

Karig modelletje

Afwerking en materiaalkeuze is niet bepaald een forté van Tesla. De Model 3 onderlijnt dat de ambities op dat vlak erg bescheiden zijn. Je moet al upgraden naar een Premium-pakket ($ 5000 in de VS) om recht te krijgen om verwarmde zetels, extra verstelbaarheid, getinte ruiten, houtinleg en zelfs een verstelbare stuurkolom.

Het interieur is een toonbeeld van minimalisme. Dat oogt natuurlijk erg opgeruimd, maar het zal ook beperkingen hebben. Het 15” aanraakgevoelige scherm vervangt immers bijna alle knoppen. Ook die voor klimaatcontrole, radio of de cruise-control, terwijl het ook het enige instrumentarium is.

De prijzen

Neen, Europees cijfermateriaal is er nog niet in deze categorie. Maar in de VS houdt Elon Musk alvast woord: de instapper kost slechts $ 35.000. En dat is voor een overheid begint te strooien met subsidies. De versie met grotere autonomie is er vanaf $ 44.000. De optielijst is weliswaar beperkt, maar je kan zo’n Model 3 toch nog spekken tot hij net geen $ 60.000 kost.

In Europa mogen we al een gat in de lucht springen als bovenstaande cijfers louter naar euro vertaald worden (het wisselkoersvoordeel gaat op aan transport). Tesla heeft nog tijd om één en ander te becijferen. Pas begin 2018 worden de eerste exemplaren aan deze kant van de oceaan verwacht.