Aston Martin DB10 Vantage met en zonder camouflage

Door: BV

Aston Martin beloofde een opvolger voor de inmiddels een decennium oude V8 en V12 Vantage in de loop van dit jaar. Het merk zal zich moeten reppen, maar omdat het zelf foto’s van gecamoufleerde prototypes wereldkundig maakte, lijkt het erop dat de deadline (nipt) gehaald zal worden.

Nieuwe Vantage

De nieuwe Vantage komt wat later dan verhoopt. Een exclusieve DB10 was er voor James Bond in Spectre maar daar werden slechts 10 straatversies van gebouwd. Over wat er onder de kap ligt, doet Aston Martin nog steeds geheimzinnig. Zeker is echter dat de centrale van Mercedes-AMG komt. Daardoor wijst de vinger al snel naar de 4-liter V8 biturbo die het merk onder meer is de AMG GT en Mercedes E 63 AMG lepelt. In de DB11 zit ook een V12, maar die is in deze tijden van downsizing wellicht overbodig in een DB10-gamma.

Uitzicht

Het prototype dat Aston Martin zelf in de kijker rijdt, is nog voorzien van een psychedelische camouflageprint (en reclame!). Maar dankzij Photoshopper Beroceka was die snel verdwenen. Je mag ervan uitgaan dat de render 99% accuraat is. Nu is het alleen nog wachten op meer gegevens en de officiële voorstelling.