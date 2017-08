Ferrari verliest naamrechten Testarossa aan speelgoedmerk

Door: BV

Natuurlijk heeft Ferrari nam bescherming tegen oneigenlijk gebruik van de naam Testarossa door de benaming te registreren. Al sinds 1957 wordt die naam, die verwijst naar rode cilinderkoppen, vereenzelvigd met het automerk. Dat jaar won de auto met die testa rossa-motor overigens het World Sportscar Championship. In 1984 gebruikte Ferrari de naam nogmaals voor een sportauto met middenmotor. Die sierde toen de slaapkamermuren van heel wat tieners. Dat exemplaar werd in 1991 omgedoopt tot 512 TR (alweer, voor Testa Rossa) en bleef in productie tot 1996.

Duitse rechtbank spreekt uit tegen Ferrari

De Italiaanse sportwagenbouwer heeft een juridisch dispuut met de Duitse speelgoedfabrikant Autec AG over het gebruik van die naam. Een Duitse rechtbank sprak zich eerder deze week uit en kende de naamrechten eerder verrassend toe aan Autec. Om bescherming te genieten, moet een bedrijf de naam immers echt gebruiken. De rechter oordeelde dat Ferrari al jaren niets meer doet met Testarossa en gaf de speelgoedfabrikant bijgevolg groen licht.

Ferrari kan nog beroep aantekenen. Het is nog onduidelijk of het dat zal doen.